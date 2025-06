Europa all’attacco: ecco i centravanti che potrebbero cambiare le sorti delle big

Tempo di lettura 5 minuti

Con il mondo del pallone distratto dal mondiale per club ci sono bomber che quest’estate potranno indossare una nuova casacca, ovviamente non a prezzo di saldo

Tra gli slogan calcistici più diffusi da sempre troviamo quello che recita “la miglior difesa è l’attacco”. Mai come quest’anno il calciomercato potrebbe regalarci un andirivieni di attaccanti che potrebbero davvero rimescolare le forze in campo nei principali campionati d’Europa. Le motivazioni possono essere diverse. L’attuale piazza diventa troppo stretta, si è in rotta con il proprio club o è semplicemente il momento di fare una nuova esperienza perché esaurita quella odierna. Ci sono dentro tutti i club più importanti e chi è rimasto indietro negli anni passati vuole mettersi al passo con le più forti. Vediamo chi potrebbero essere i nomi pronti ad infiammare le trattative.

Chi finalmente potrebbe fare il salto di qualità è Benjamin Sesko. Non ce ne voglia il Lipsia ma il panzer sloveno anche la scorsa annata ha dimostrato di meritare una grande chance. Calato durante l’anno, un po’ complice anche l’andamento della sua squadra. Su di lui è forte l’Arsenal che ha bisogno in quella zona di campo di qualcuno che la butti dentro. Lui e i suoi 195 centimetri sono seri candidati a prendersi il centro dell’attacco dei Gunners.

Chi è in lizza per arrivare alla corte di Arteta, e non solo, è sicuramente Viktor Gyokeres. La scorsa stagione le sue 54 reti in 52 partite non possono passare inosservate. E’ arrivato probabilmente il momento di verificare se oltre la comfort zone dello Sporting Lisbona può confermare quanto di buono ha fatto. Oltre all’Arsenal anche la Juventus pensa molto a lui. Il suo mentore Amorim, invece, sembra tiepido e quindi non intenzionato a portarlo allo United. Aspettiamo, le vie del mercato sono infinite ma ci vorrà un’offerta molto generosa per convincere i lusitani a far partire lo svedese.

C’è anche qualcuno in rotta con la propria società. Dusan Vlahovic cerca casa, forse. In caso di conferma di Thiago Motta sarebbe stato sicuro. Con Igor Tudor le cose sono un po’ cambiate, anche se il pesante contratto che scade nel 2026 sembra spingerlo in altri lidi. Fa anche lui parte dei casting dell’Arsenal ma in Italia o in Arabia potrebbe avere estimatori. Su tutti il suo ex mister Allegri a cui piacerebbe portarlo a Milano. Il futuro del serbo è davvero un rebus, pensare a una clamorosa permanenza in bianconero non è un azzardo. Tutte le strade, però, portano lontano da Torino.

Qualcuno non ha ancora deciso cosa vuol fare da grande. Victor Osimhen sta rimanendo in un limbo pericoloso. Rifiutata l’Arabia e raffreddato l’interesse della Juventus si tratta di capire dove potrebbe finire il bomber nigeriano. Il Galatasaray sta costruendo qualcosa di importante e potrebbe cercare di trattenerlo, lui rimane interdetto e forse preferirebbe qualche palcoscenico più interessante. Ultimi rumors portano al Liverpool, la Premier League in generale lo stuzzicherebbe di più.

Rasmus Hojlund vuole ritrovarsi. Quello che doveva essere il bomber del futuro scoperto dall’Atalanta ha finito per afflosciarsi in quel di Manchester, sponda United. L’ambiente non ha aiutato né lui né altri, adesso sarebbe il caso di vedere chi ha ragione. L’Inter ci crede e vorrebbe portarlo a Milano, vedremo se domanda e offerta si incontreranno. Il talento c’è (o c’era), il danese sarebbe una bella scommessa.

Tutti lo vogliono e nessuno lo prende. Jonathan David sta diventando un caso. Da mesi associato a tante squadre, visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno, il canadese ancora non si sa dove andrà a giocare. In Italia Inter, Juve e Napoli lo hanno trattato, il resto dell’Europa non lo disdegna. Tra poco sarà libero, vedremo chi lo acquisirà e se varrà tutta l’attesa.

Alla fine dei giochi sono diverse le squadre europee che stanno cercando di cambiare pelle. Il calciomercato ancora non è ufficialmente partito, salvo per le squadre che si stanno giocando il mondiale per club, che riprenderanno poi il discorso a luglio. Sarà una calda estate per i bomber di razza. Si sente vento di novità per la nuova annata, le prossime settimane ci diranno sicuramente di più, d’altronde la stagione attuale ancora non è terminata. Ci sarà tempo per i grandi colpi e statene certi, ci saranno eccome.

Glauco Dusso