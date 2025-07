Jonathan David: il bomber di ghiaccio che vuole prendersi la Juventus

Tempo di lettura 4 minuti

L’attaccante canadese arriva in Serie A dal Lille, come Osimhen qualche anno fa, e vuole subito lasciare il segno a suon di gol con la maglia bianconera

Da anni nel calcio europeo si è affermata una nuova generazione di attaccanti, che aspira ad essere il più competitiva possibile, unendo le caratteristiche tradizionali del centravanti a tutta quella schiera di nuove “skills” che un numero nove moderno non può non possedere. Tra i bomber più promettenti rientranti in questa categoria c’è sicuramente Jonathan David. Classe 2000, nato a Brooklyn da genitori haitiani, David è poi cresciuto in Canada, per la cui nazionale ha scelto di giocare nonostante possieda anche la cittadinanza statunitense. Sempre in Canada, ha militato nelle giovanili del Gloucester Dragons, dell’Ottawa Gloucester Hornets e dell’Ottawa Internationals, prima di sbarcare in Europa nel 2018, ingaggiato dal Gent.

Il suo nome gira da anni sul taccuino dei direttori sportivi dei principali top team europei, ma le richieste economiche del Lille, unite a quelle dei suoi agenti, hanno spesso spento sul nascere molte trattative. Da svincolato però, la Juventus è riuscito a convincere lui ed il suo entourage ad accettare l’offerta di trasferirsi in Serie A. Con il Lille, diverse squadre italiane hanno fatto ottimi affari nelle ultime stagioni. Il Milan ha ingaggiato Maignan e Leao, mentre il Napoli ci ha acquistato Osimhen nel 2020. Per sostituire il centravanti nigeriano dopo la sua partenza, il club francese scelse proprio David.

Nella sua esperienza quinquennale in Francia l’attaccante canadese ha lasciato senza dubbio il segno. Pur non avendo mai vinto la classifica cannonieri (la concorrenza di Mbappé e del Paris Saint-Germain era difficile da battere), David è sempre andato in doppia cifra di gol in ognuna delle sue cinque stagioni in Ligue 1 e appena arrivato, nella stagione 2020-2021, ha contribuito alla storica vittoria del campionato da parte del Lille, proprio davanti al super favorito Psg. Sempre nel 2021, ha conquistato anche la Supercoppa di Francia. Da lì in poi, David è costantemente migliorato, diventando implacabile sotto porta. Nella classifica dei centravanti nati nel 2000, lui è tuttora il secondo più prolifico d’Europa, dietro l’inarrivabile Haaland, ma davanti a giocatori del calibro di Vinicius, Julian Alvarez e Vlahovic.

Proprio con Vlahovic, la cui permanenza a Torino rimane in dubbio, David si dovrebbe giocare il posto di attaccante titolare della Juventus. I due si sono già incrociati lo scorso novembre in Champions League, nel match della prima fase tra Lille e Juve. La sfida a distanza è terminata come la partita, 1-1, con il giocatore serbo che su rigore ha pareggiato l’iniziale vantaggio firmato dal centravanti canadese in contropiede. Che tipo di bomber è David? Detto del grande senso del gol, un altro suo punto forte è l’atletismo, specie in campo aperto. Una volta innescato in velocità è difficile da contenere, anche per la sua stazza fisica, mentre ha ancora tanti margini di miglioramento nel fraseggio negli spazi stretti (le tante squadre italiane che difendono chiuse potrebbero accentuare questo suo difetto).

La Serie A è senza dubbio una sfida stimolante per David, per dimostrare di essersi meritato tutti gli elogi che in questi anni ha ricevuto. La mentalità è sicuramente quella giusta: l’ex CT del Canada John Herdman lo ha soprannominato “Iceman”, per la sua freddezza sotto porta ma anche per la sua capacità di gestire i momenti topici delle partite con assoluta lucidità. Il bomber canadese infatti finora non è mai stato espulso in carriera ed anche fuori dal campo ha sempre mantenuto uno stile di vita riservato e morigerato. Il biglietto da visita perfetto per un club esigente ed ambizioso come la Juventus.

Luca Missori

(Fonte immagine: Juventus.com)