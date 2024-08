L’approdo di de Ligt al Manchester United può cambiare la sua carriera e il futuro dei Red Devils

Tempo di lettura 4 minuti

L’arrivo di Matthijs de Ligt al Manchester United segna una svolta significativa nella strategia difensiva dei Red Devils, aggiungendo un elemento di qualità, esperienza e leadership a una squadra che mira a tornare ai vertici del calcio europeo

Nonostante qualche passaggio a vuoto, infatti, de Ligt resta uno dei difensori più promettenti della sua generazione. L’olandese ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese, con un’opzione per un ulteriore anno, per un costo iniziale di 45 milioni di euro, che potrebbe salire a 50 milioni con bonus.

Il profilo di un leader nato:



Matthijs de Ligt si è affermato rapidamente come uno dei difensori centrali più rispettati in Europa. Fin dai suoi esordi all’Ajax, dove è diventato il capitano più giovane nella storia del club a soli 19 anni, de Ligt ha dimostrato una maturità fuori dal comune. Guidando l’Ajax fino alla semifinale di Champions League nel 2019 ha impressionato, non solo per la sua abilità difensiva ma anche per il suo carisma e la sua capacità di motivare i compagni di squadra​.

Dopo il suo trasferimento alla Juventus per 75 milioni di euro, de Ligt ha vissuto momenti altalenanti in Serie A. Nonostante abbia vinto lo Scudetto nella sua prima stagione ha avuto difficoltà a trovare continuità a causa di infortuni e della rotazione dei difensori centrali. La sua successiva esperienza al Bayern Monaco non è stata più soddisfacente, con problemi di adattamento e concorrenza interna che gli hanno impedito di esprimersi al meglio​.

Il ritorno di un connubio vincente con ten Hag:



il ritorno di de Ligt sotto la guida del tecnico Erik ten Hag rappresenta un aspetto fondamentale del suo trasferimento al Manchester United. Infatti ten Hag è stato l’allenatore che ha saputo valorizzare al massimo le qualità di de Ligt all’Ajax, facendone il perno di una difesa che ha stupito l’Europa intera. Il loro rapporto di fiducia e comprensione reciproca potrebbe essere la chiave per permettere al difensore olandese di tornare ai livelli che gli hanno valso il titolo di Golden Boy nel 2018​.

Un’opportunità di rilancio:



per de Ligt, questa è un’opportunità cruciale per rilanciarsi come uno dei migliori difensori al mondo. Nonostante le difficoltà incontrate in Italia e Germania, il giovane olandese ha ancora margini di crescita enormi. Il Manchester United, in cerca di stabilità difensiva dopo stagioni altalenanti, potrebbe essere la piattaforma ideale per il suo rilancio. Con il sostegno di un tecnico che conosce bene le sue potenzialità, de Ligt può finalmente ritrovare la continuità e l’autostima necessarie per imporsi in uno dei campionati più esigenti al mondo e ottenere in Premier League risultati di alto livello.

Impatto sul Manchester United:



dal punto di vista tattico, l’arrivo di de Ligt offre a ten Hag un’opzione difensiva di prim’ordine. Il giocatore olandese è noto per la sua abilità nel gioco aereo, la precisione nei tackle e la capacità di impostare l’azione dalla difesa, qualità che si adattano perfettamente al sistema di gioco del Manchester United. In una squadra che ha spesso sofferto di problemi difensivi, la presenza di de Ligt potrebbe garantire maggiore solidità e sicurezza, riducendo la pressione sui portieri e migliorando la capacità del team di mantenere il possesso palla sotto pressione​.

Fonte foto: Utddistrict.co.uk