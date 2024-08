Bayer Leverkusen padrone in Germania: sua anche la Supercoppa tedesca

Tempo di lettura 1 minuto

Le aspirine superano ai calci di rigore lo Stoccarda, dopo Bundesliga e coppa nazionale mettono in bacheca anche il terzo trofeo di casa

La Germania, come antipasto del campionato, assegna la prima coppa dell’anno. Si tratta della Supercoppa di Germania, o DFL Supercup. Se la porta a casa il Bayer Leverkusen che sabato nella sfida contro lo Stoccarda ha la meglio dopo la lotteria dei rigori. Stesso epilogo del Supercoppa in Inghilterra, vinto dopo i tiri dal dischetto dal City nel derby con il Manchester United, 1-1 nei tempi regolamentari in rete Garnacho (U) e Barnardo Silva (C).

Alla BayArena di Leverkusen botta e risposta tra le due squadre nel primo tempo. Vantaggio Bayer Leverkusen con Boniface, pareggio Stoccarda grazie a Millot. Campioni di Germania che però rimangono in dieci dal 37’ per il rosso diretto a Terrier. Nella ripresa ospiti avanti con Undav. Nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi di Xabi Alonso reagiscono e con il solito Schick, negli ultimi minuti, agguantano il 2-2. Ai rigori decisivi per lo Stoccarda gli errori di Kratzig e Mvumpa. Il Bayer Leverkusen solleva la sua prima Supercoppa di Germania e inizia al meglio la sua stagione da campione in carica. Aspirine che nei confini nazionali non perdono da 15 mesi. Solo l’Atalanta ha macchiato una striscia quasi perfetta.

Glauco Dusso