Supercoppa europea al Real Madrid, all’Atalanta non riesce il colpaccio

Tempo di lettura 2 minuti

I blancos con questo successo per 2-0 agguantano la sesta vittoria in questa competizione balzando primi in vetta da soli nell’albo d’oro

A Varsavia in Polonia si assegna la Supercoppa europea 2024, in campo il Real Madrid, vincitore della Champions, e l’Atalanta, trionfatrice in Europa League. L’unica novità nelle formazioni titolari rispetto alla scorsa stagione risiede nel Madrid ed è Mbappe, schierato da Carletto Ancelotti come punta, ai suoi fianchi i brasiliani Rodrygo e Vinicius, mentre Bellingham parte da più dietro del solito in quanto agisce da mezzala. Da tenere in considerazione però che questi campioni svariano delle volte parecchio, scambiandosi anche i ruoli reciprocamente. A dettare il gioco però sono i nerazzurri allenati da Gasperini. Il tecnico della Dea deve rinunciare tra l’altro per infortuni ai vari Scamacca, Zaniolo, Scalvini e soprattutto a Koopmeiners con la testa troppo distratta dalla serrata corte juventina. La prima occasione, 15esimo minuto, la crea comunque Mbappe ma il suo tiro viene intercettato dalla difesa nerazzurra. Dopo 10 minuti Militao con la testa spedisce il pallone sulla traversa sfiorando l’autorete e il conseguente vantaggio atalantino. Nel primo minuto di recupero dopo aver subìto senza troppi affanni il Real Madrid sornione pareggia il conto dei legni con la traversa colta da Rodrygo. Uno squillo che spaventa l’Atalanta, perchè il Real Madrid spesso fa sfogare l’avversario per poi sferrare il colpo vincente. Infatti nella ripresa Pasalic impegna di testa Courtois ma al 60′ alla prima vera accelerata di Vinicius sulla sinistra l’Atalanta va sotto, il brasiliano serve Valverde, il quale è lasciato colpevolmente da solo dalla retroguardia nerazzurra, ed è 1-0. I nerazzurri si sgretolano e i blancos nei successivi 5 minutii dopo il gol creano tre occasionissime con Vinicius e Bellingham due volte. Il raddoppio è nell’aria e ci pensa Mbappe a siglare il 2-0, azione nata da una palla malamente persa dai nerazzurri. L’Atalanta è stata discretamente bella per metà, troppo timida però quando aveva il comando dell’azione nel primo tempo e troppo arrendevole dopo il gol subìto. Il Real Madrid ha giocato da Real Madrid.

Mbappe festeggia il 2-0

Fonti foto: Repubblica.it; EuroSport.it

Stefano Rizzo