L’amore del PSG per il Napoli e l’Italia

Kvaratskhelia è il 20esimo giocatore proveniente dalla Serie A a vestire la maglia dei parigini nell’era Al-Khelaifi

Nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain (clicca qui per saperne di più). Con il georgiano diventano 4 i giocatori del Napoli ad essersi trasferiti a Parigi che rendono gli azzurri la squadra italiana “preferita” dei francesi per fare acquisti. Il tutto ebbe inizio nel 2012 quando Ezequiel Lavezzi scelse i rossoblù dopo 5 anni di Napoli mentre l’estate seguente fu Cavani a fare lo stesso percorso. Nel 2022 il PSG, a distanza di quasi 10 anni, tornò a comprare dagli azzurri acquistando Fabian Ruiz. In totale, compreso Kvara, il Paris ha dato quasi 200 milioni a De Laurentiis per 4 giocatori. Sicuramente il georgiano ha molte aspettative e pressioni su di sé ma, vedendo il gran percorso fatto dagli altri ex Napoli a Parigi, può ben sperare ed essere più tranquillo.

Andando più in generale sono 20, compresi 4 parametri zero, gli acquisti fatti dai francesi in Italia per un totale di circa 500 milioni di euro spesi dall’arrivo di Al-Khelaifi. I nomi più importanti, o per quanto fatto con la maglia del PSG o per il costo molto elevato, sono: Lavezzi e Cavani (30 mln il primo e 64,5 il secondo), Icardi e Hakimi (50 mln nel 2020 e 68 mln nel 2021 dall’Inter), Pastore (42 mln nel 2011 dal Palermo), Marquinhos (31,5 mln nel 2013 dalla Roma), Ibrahimovic e Thiago Silva (21 e 42 mln nel 2012 dal Milan) e Verratti (“solo” 12 mln nel 2012 dal Pescara).

Il Paris Saint-Germain ci ha sicuramente portato via giocatori di altissimo livello ma ci ha permesso, grazie ai tanti soldi spesi, di vederne altrettanti nel nostro campionato come ad esempio Gonzalo Higuain, arrivato grazie alla cessione di Cavani, e Romelu Lukaku, finanziato anche da Icardi. La speranza, da tifoso della nostra Serie A, è che i migliori giocatori restino ovviamente in Italia per accrescere il livello del campionato ma bisogna ricordare che, purtroppo, il calcio è un business e va accettato che i calciatori possano voler cambiare squadra per guadagnare di più o per giocare ad un livello più alto. Sono consapevole che le cessioni dei campioni fanno soffrire i tifosi ma bisogna ricordare che dopo Cavani ci sarà Higuain, dopo Icardi avremo Lukaku e dopo Insigne ci sarà Kvaratskhelia.

Fonte foto: calcionapoli24.it

Davide Farina