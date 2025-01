Roma: Ranieri conferma Pellegrini e Cristante e bacchetta Soulé

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico di Testaccio, nella conferenza stampa pre Genoa, ha di fatto blindato i due centrocampisti italiani togliendoli dal mercato di gennaio, poi ha parlato anche dell’ex esterno della Juventus

Tanti spunti interessanti forniti, come sempre, con la sua tipica schiettezza romana. Claudio Ranieri questa mattina ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di venerdì contro il Genoa. Diversi i punti toccati, oltre a quelli relativi alla sfida al Grifone. Uno su tutti, il calciomercato. Il tecnico di Testaccio non si è sbilanciato sulle trattative in entrata mentre è stato molto chiaro su quelle in uscita, in particolare sulle possibili partenze di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Nessuno dei due lascerà la Roma a gennaio, salvo clamorosi colpi di scena. Ranieri poi ha speso due parole anche per Soulé, completamente ai margini del suo progetto in questi primi due mesi di gestione, dicendo che crede molto in lui per il futuro, ma che allo stesso tempo per maturare deve diventare più pratico. Così troverà sicuramente maggiore spazio.

Luca Missori

(Fonte immagine: ASRoma.it)