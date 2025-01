Kvaratskhelia al PSG: tra Napoli e francesi trattativa ai dettagli

Tempo di lettura 1 minuto

Il Paris Saint-Germain è vicino a concludere l’acquisto dell’attaccante georgiano dalla società partenopea per una cifra di 70-75 milioni di euro più bonus. Il trasferimento potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni



Paris Saint-Germain e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del talentuoso esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia. La cifra pattuita si aggira tra i 70 e i 75 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus legati alle prestazioni del giocatore. Questa operazione rappresenta uno dei colpi più importanti del mercato invernale, con il PSG che si assicura un talento emergente del calcio europeo. Con la partenza di Kvaratskhelia, il Napoli si prepara a investire i proventi del trasferimento per rinforzare la rosa. Tra i nomi più caldi per sostituire il georgiano c’è Alejandro Garnacho del Manchester United, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale. Inoltre, il club partenopeo sta valutando l’opzione di Timo Werner, attualmente al Tottenham ma di proprietà del Lipsia, come alternativa per il reparto offensivo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.com