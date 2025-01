Tempo di lettura 3 minuti

La squadra fatica a trovare i tre punti e il distacco dalla vetta aumenta in maniera inesorabile. La società bianconera non molla e affonda i colpi nel mercato

Una vera e propria ‘pareggite’, per utilizzare un neologismo calcistico, alberga nella Juventus. 13 pareggi in campionato su 20 partite che significano -13 dalla vetta occupata momentaneamente dal Napoli, ma con l’Inter a -4 dai partenopei e con due gare da recuperare. Insomma un distacco siderale dal primo posto per la Juve nonostante non abbia ancora perso in questo campionato. Nell’era dei tre punti per vittoria è fondamentale cercare sempre il successo per poi ottenerlo il più possibile. E’ evidente che c’è grande delusione nell’ambiente bianconero. L’arrivo nella scorsa estate del tecnico Thiago Motta ha fatto sognare i tifosi speranzosi di tornare a trionfare passando anche dal bel gioco. Per ora i successi sembrano ben lontani sia in campionato che in Champions, a parte la Coppa Italia in cui la Juve affronterà ai quarti l’Empoli in casa ma comunque i bianconeri hanno vinto questa competizione anche nella scorsa stagione con mister Allegri in panchina. Insomma uno scenario deludente fin qui considerando anche gli investimenti effettuati nel mercato estivo. Solo per Koopmeiners, che sta deludendo le aspettative, e Douglas Luiz, attuale panchinaro, il club bianconero ha speso oltre 100 milioni, poi Nico Gonzales è stato a lungo fuori per infortunio e Cabal, sempre per infortunio, è inutilizzabile. Si sono distinti in positivo solo i figli d’arte Khephren Thuram e Francisco Conceicao, De Gregorio e Kalulu. Ora la società è corsa ai ripari in questa sessione invernale di mercato con gli arrivi di Alberto Costa, difensore portoghese proveniente dal Vitoria Guimaraes, e di Kolo Muani attaccante del PSG. Vedremo se con loro ci sarà la tanto desiderata svolta. Oltre ai risultati poco convincenti anche il bel gioco latita, però è giusto sottolineare i diversi infortuni occorsi ai giocatori juventini. Più di un tifoso bianconero sta rimpiangendo Max Allegri. La Juventus al momento non è all’altezza di lottare per il tricolore, così come non lo è il Milan, il duello sembra riguardare il Napoli e l’Inter con l’Atalanta che farà di tutto per non staccarsi. Comunque è palese che nella Juve al di là di tutto qualcosa non funzioni a dovere, manca un bomber implacabile, Vlahovic ha realizzato 7 reti in campionato e fatica a trovare una continuità significativa, e mancano quelle giocate decisive nei momenti chiave degli incontri. Questa ‘pareggite’ ci consegna una Juve ancora non vincente e ciò naturalmente stride con il motto juventino: ‘vincere non è importante, è l’unica cosa che conta’.

