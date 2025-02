Super Raphinha

Tempo di lettura 2 minuti

Stagione sublime per l’asso brasiliano che la scorsa estate poteva salutare il Barça se fosse arrivato Nico Williams

Nel calciomercato non si hanno certezze, sia in positivo che in negativo, e delle volte si incrociano situazioni che hanno degli sviluppi inimmaginabili. E’ il caso del Barça che nell’estate scorsa ha sognato ad occhi aperti l’acquisto dell’ala dell’Athletic Bilbao Nico Williams. Un sogno inseguito a lungo ma che non si è concretizzato. Un interesse quello del Barça nei confronti di Nico Williams che si è infiammato ancora di più dopo la vittoria della Spagna ad Euro 2024 trascinata dalle giocate in attacco dallo stesso Nico e dal suo amico nonchè baby fenomeno blaugrana Lamine Yamal. I dirigenti del Barça e tutto il popolo blaugrana sognavo un tridente composto da Lamine Yamal, Lewandowski e Nico Williams per contrastare i rivali storici del Real Madrid impreziositi dall’arrivo di Mbappe. Pur di realizzare questo sogno il Barça era pronto a mettere in secondo piano Raphinha o addirittura la dirigenza blaugrana era disposta a cederlo.

Lamine Yamal e Nico Williams

A metà stagione il confronto tra Raphinha e Nico Williams non regge ma a favore dell’ala brasilana!

Raphinha in questa annata ha siglato 24 reti e 15 assit in tutte le competizioni con 35 presenze all’attivo, numeri sensazionali, prestazioni maiuscole, è diventato un trascinatore. Raphinha nelle due stagioni precedenti con la maglia del Barça non aveva mai raggiunto questi livelli. Al momento è tra i giocatori più determinanti in assoluto, paragonabile ai vari Lewandowski, Mbappe, Salah, Haaland, Retegui, Kane, Dembele. Insomma un fuoriclasse assoluto. Dall’altra parte troviamo un giocatore dalle polveri bagnate, Nico Williams, nonostante l’ottimo momento che sta attraversando l’Athletic Bilbao, quarto in campionato. In 30 presenze stagionali Nico è andato a segno solo 4 volte mettendo a referto solo 5 asssit. Un bottino magro se paragonato all’asso brasiliano.

Raphinha e Nico Williams

Insomma in questo caso vale il motto ‘chiusa una porta si apre un portone’; senza dubbio per Raphinha si è aperto un portone dopo il mancato arrivo di Nico alla corte blaugrana, ma la porta chiusa dall’Athletic Bilbao per Nico magari si aprirà in futuro, chissà, intanto il presentè del Barça sta brillando grazie alla stella Raphinha.

Stefano Rizzo