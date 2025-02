Ben Yedder al Venezia: firma nei prossimi giorni

Tempo di lettura 1 minuto

Il club lagunare è ancora interessato all’attaccante francese, nonostante la chiusura del mercato. Il giocatore, libero da vincoli contrattuali, potrebbe unirsi al club come free agent. Chiusura a breve

Nonostante la chiusura della finestra di calciomercato invernale, il Venezia continua a lavorare per portare Wissam Ben Yedder in squadra. Il giocatore francese, che ha recentemente concluso il suo contratto con il Monaco, è attualmente un free agent, il che permette al club italiano di ingaggiarlo al di fuori delle normali tempistiche di mercato. Questa opportunità è particolarmente interessante per il Venezia, che cerca di rinforzare il proprio attacco con un giocatore di esperienza e qualità. Un ulteriore segnale dell’interesse del Venezia per Ben Yedder è stata la sua presenza allo stadio Pierluigi Penzo. Il giocatore è stato avvistato sugli spalti durante l’ultima partita del club, un chiaro indizio che le trattative sono in corso. La firma potrebbe arrivare entro fine settimana.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Triveneto Goal