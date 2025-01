Milan, saltato definitivamente il trasferimento di Okafor

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo svizzero non ha passato le visite mediche e starà ai box per le prossime 3-4 settimane

Noah Okafor non giocherà nel Lipsia. Lo svizzero doveva trasferirsi in Germania in prestito con diritto di riscatto ma l’affare è definitivamente saltato. L’attaccante del Milan non ha superato le visite mediche e starà fermo per circa 3-4 settimane per infortunio. Lo stop non dovrebbe essere serio ma è stato comunque abbastanza per far ritirare il Lipsia. Nelle prossime ore Okafor tornerà a Milano per iniziare il processo di recupero.

Adesso il Milan, se vuole prendere Rashford, dovrà vendere qualcun altro (Jovic e Chukwueze i nomi più papabili).

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina