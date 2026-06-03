Juventus-Vlahovic: niente rinnovo! Il Napoli ufficializza il riscatto di Højlund. Inter su Palestra e Provedel

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Si va verso l’addio di Dusan che non ha trovato l’accordo con i bianconeri. La società partenopea ha versato 44 milioni di euro al Manchester United per tenersi stretto il gioiello danese. I nerazzurri non perdono tempo e non solo programmano, ma si muovono già con estrema decisione sul mercato

Si era parlato, in questi giorni, di un ultimo incontro per capire la possibilità del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza il 30 giugno, le notizie che trapelano non sono positive, sembra infatti che ci sia una forbice incolmabile tra la richiesta del serbo e l’offerta della Juventus, cosa che dovrebbe quindi portare all’addio imminente dell’attaccante. La piega negativa presa dalla situazione sarebbe anche confermata dal fatto che non sono previsti ulteriori incontri.

Il riscatto era già sicuro con il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League da parte del Napoli e lo stesso Rasmus Højlund, in quel momento, lo aveva annunciato sui social, mostrando e dimostrando già di sentirsi parte della famiglia azzurra! Un investimento di 50 milioni di euro, 6mln per il prestito oneroso della scorsa stagione e 44mln per l’acquisto definitivo per un ragazzo ancora molto giovane, dal sicuro rendimento e sul quale potrà assolutamente fare affidamento Massimiliano Allegri, futuro allenatore Azzurro.

Palestra

L’Inter ha senz’altro il progetto di restare competitiva insieme a quello di tentare un ringiovanimento della rosa, insomma in casa nerazzurra le idee sono davvero molto chiare. Il primo obiettivo su tutti porta il nome di Marco Palestra che oltre ad essere ormai una certezza di concretezza ed affidabilità, andrebbe anche a sostituire l’uscente Denzel Dumfries destinato al Real Madrid. L’offerta è stata portata all’attenzione dell’Atalanta proprietaria del suo cartellino, ma i 40 milioni più i 5 di bonus proposti per il cartellino del giovane terzino non sono risultati sufficienti ad aprire la trattativa. Un altro nome che si fa sempre più forte è quello relativo al portiere della Lazio Ivan Provedel, lo scopo dell’acquisto appare chiaro, sostituire numericamente il partente Yann Sommer (in scadenza di contratto che non verrà rinnovato) ed essere la riserva del prossimo titolare tra i pali nerazzurri, Josep Martínez.

Fonti foto: gazzetta.it; goal.com; figc.it

Luigi A. Cerbara