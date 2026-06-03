Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna. Denzel Dumfries al Real Madrid. Míchel sulla panchina dell’Ajax

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Ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico, in sostituzione di Vincenzo Italiano che ha lasciato in seguito alla rescissione consensuale del suo contratto. Ormai certo il passaggio del terzino destro olandese ai Blancos che pagheranno la clausola rescissoria di 20milioni di euro. Lo spagnolo ex, tra le altre, del Girona ha firmato un biennale con i lanceri

E’ straniero di cognome ma non di fatto il nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco è infatti nato a Rossano (CS) e la particolare coincidenza è che sostituisce sulla panchina dei felsinei Vincenzo Italiano che, nonostante il suo cognome, è invece nato in Germania a Karlsruhe. Domenico Tedesco, nonostante sia ancora relativamente giovane ha un discreto curriculum avendo allenato squadre importanti e di diverse nazionalità come Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Fenerbahce, oltre ad un’importantissima esperienza alla guida della Nazionale belga. Ha spesso ottenuto ottimi risultati ed è, evidentemente, arrivato il momento per lui di “tornare a casa” e cimentarsi con la nostra Serie A. Benvenuto Domenico e in bocca al lupo!

In casa del Real Madrid le idee sono molto chiare, dato che la decisione di pagare la clausola rescissoria di 20 milioni per Dumfries, valida fino all’inizio del mese di luglio, è stata praticamente presa ed anche abbastanza velocemente. Voluto da José Mourinho che lo vede come sostituto naturale di Daniel Carvajal che il 30 giugno, dopo 13 anni, lascerà il club a parametro zero.

Míchel, pseudonimo di Miguel Ángel Sánchez Muñoz, è stata la scelta dei lanceri di Amsterdam. Il tecnico nel Girona quest’anno è retrocesso ma nel 2022 ha portato il club catalano in massima serie e nel 2024 addirittura in Champions League. L’Ajax ha chiuso il campionato olandese al quinto posto.

Fonti foto: bolognafc.it; goal.com; alfredopedulla.com

Luigi A. Cerbara