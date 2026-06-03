Pio Esposito decisivo nella prima Italia di Baldini, parità tra Union Brescia e Ascoli, dramma Keegan

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Gli azzurri hanno battuto il Lussemburgo, in Serie C si decide tutto nella finale di ritorno, l’ex campione ha rivelato la sua malattia

L’Italia di Silvio Baldini funziona a Lussemburgo. La Nazionale, piena zeppa di giovanissimi con Donnarumma e Pio Esposito tra i “grandi”, vince 1-0 in amichevole. Decisivo il gol di Francesco Pio Esposito, che al 48′ della ripresa ha incornato sul corner ben calciato da Pisilli. Lo stesso centrocampista della Roma molto pericoloso qualche minuto dopo con un palo. Buona la prima per l’Italia, che adesso si giocherà un’amichevole di maggior livello con la Grecia domenica sera. E’ stata una Nazionale ovviamente sperimentale, ma con buoni segnali dai vari Koleosho, Ndour, Favasuli.

Finisce in parità la sfida di andata della finale playoff Serie C tra Union Brescia e Ascoli al Rigamonti. La partita, sospesa ieri al 62′ per impraticabilità del terreno di gioco dovuta alla forte pioggia, è continuata oggi. E’ finita 1-1. Decisive le reti segnate nella serata di ieri dall’ascolano Rizzo Pinna al minuto 8 e da Crespi quattro minuti più tardi. Nella restante mezz’ora giocata oggi non è successo molto. Il match di ritorno sarà domenica 7 giugno al Del Duca di Ascoli. In caso di parità anche al ritorno, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i rigori.

Union Brescia-Ascoli

Kevin Keegan ha rivelato di avere un tumore al pancreas al quarto stadio. L’ex storico giocatore inglese, vincitore di ben due Palloni d’Oro nel 1978 e nel 1979, aveva annunciato la sua malattia già a gennaio, mentre adesso ha aggiornato sulla fase della malattia, arrivata al quarto stadio. “Mi è stato detto che un medico di fama sta utilizzando un nuovo metodo per combattere il mio cancro al quarto stadio” – queste le sue parole. Tutto il mondo del calcio si sta stringendo attorno a Keegan e alla sua famiglia. La carriera dell’inglese è stata straordinaria: due palloni d’Oro, tre campionati inglesi vinti, una coppa d’Inghilterra e una Charity Shield con il Liverpool, nonché una Coppa dei Campioni e due Coppe Uefa sempre con i Reds. Con l’Amburgo vanta la vittoria della Bundesliga. Keegan è stato anche CT dell’Inghilterra.

Kevin Keegan

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw, Sportal.it, Getty Images