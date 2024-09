Milan-Liverpool, Leao sfida Salah

Tempo di lettura 1 minuto

Esordio in Champions League per i rossoneri guidati dal tecnico portoghese. Stasera a San Siro, ospiti i Reds di Arne Slot

Serata europea prestigiosa per il Milan, che stasera alle 21 giocherà contro il Liverpool di Slot. Fonseca punta al secondo successo di fila, dopo quello ottenuto in campionato contro il Venezia per 4-0. A San Siro match molto impegnativo con i Reds, che sabato pomeriggio hanno raccolto la loro prima sconfitta stagionale, ad Anfield con il Nottingham Forest. Ci sarà il rientro di Alvaro Morata, che in avanti sarà assistito da Leao, Rejinders e Pulisic. In mezzo al campo, ancora Loftus-Cheek insieme a Fofana come già visto contro il Venezia. In difesa, riecco Calabria. Quanto al Liverpool, prima convocazione per l’ex Juventus Federico Chiesa. ma l’italiano partirà dalla panchina. Slot in attacco andrà con Salah, Szoboszlai, Diaz e Diogo Jota. Il tecnico olandese manda in campo una formazione senza una vera prima punta: Nunez in panchina.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Liverpool.com