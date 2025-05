Milan, i recuperi verso il Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri ritrovano Tammy Abraham mentre Fofana verrà valutato di giorno in giorno

Il Milan si prepara per la doppia sfida al Bologna. Conceicao potrà contare su Tammy Abraham che ha svolto l’allenamento odierno con il gruppo dopo aver saltato la gara di Genova per un infortunio muscolare. L’attaccante ci sarà contro i ragazzi di Italiano mentre la situazione di Fofana è ben diversa. Il francese, uscito anzitempo contro il Genoa per un problema al piede, verrà valutato di giorno in giorno con l’obiettivo di fargli giocare almeno la finale di Coppa Italia. Da valutare anche le condizioni di Bondo, vicino al recupero, e di Sottil, fermo per un problema all’anca.

La prima sfida tra Milan e Bologna ci sarà venerdì mentre la tanto attesa finale di Coppa Italia andrà in scena mercoledì.

Davide Farina