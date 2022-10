Inter: Lukaku rientra in gruppo e prova ad esserci contro la Fiorentina

Il centravanti belga tornerà ad allenarsi con la squadra da domani per essere a disposizione nella sfida contro la Viola

Dopo gli ultimi ottimi risultati, arriva un’altra bella notizia per l’Inter: Romelu Lukaku è vicino al rientro in gruppo e, dopo l’allenamento personalizzato di oggi, molto probabilmente si aggregherà al resto della squadra con l’obiettivo di essere convocato per il match di sabato contro la Fiorentina. Mancano tre giorni alla gara, dunque sarà molto difficile vederlo in campo dal primo minuto, ma Inzaghi potrebbe decidere di portarselo in panchina e di dargli una chance a partita in corso. In ogni caso, sarà decisivo l’allenamento di domani.

Luca Missori

(Fonte immagine: Optimagazine.com)