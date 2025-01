In Europa League capitale a due facce: Lazio prima e agli ottavi, Roma a rischio

Tempo di lettura 1 minuto

Con un turno ancora da giocare possono festeggiare i biancocelesti che ottengono la qualificazione senza passare dai playoff, spareggi che invece dovranno sudarsi i giallorossi

Serata con umori diametralmente opposti in Europa League sulle due sponde del Tevere. All’Olimpico, infatti, si consuma il settimo atto di un cammino quasi perfetto per la Lazio. La Real Sociedad si inchina ai ragazzi di Baroni che consolidano il primo posto, quasi certo, e ottengono ufficialmente il passaggio agli ottavi di finale. Biancocelesti vincenti per 3-1 che inanellano la sesta vittoria su sette gare. Ora si potrà affrontare il Braga nell’ultimo turno con estrema tranquillità. Tutt’altro stato d’animo per Claudio Ranieri e la sua squadra. La Roma perde ad Alkmaar contro l’AZ a causa di un gol arrivato a dieci minuti dal termine. La rete di Parrott pesa come un macigno sul cammino dei giallorossi che vedono sfumare la qualificazione nelle prime otto ma ora inizia a traballare anche quella ai playoff. Sarà fondamentale fare punti nell’ultimo difficile incontro casalingo contro l’Eintracht Francoforte. Inciampare ancora potrebbe voler dire eliminazione dall’Europa e fallimento totale in una competizione che negli ultimi due anni ha visto la Roma prima alla finalissima e poi in semifinale.

Glauco Dusso