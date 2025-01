Ufficiale Kolo Muani e Renato Veiga in arrivo: la Juventus inizia a chiudere i colpi

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo Alberto Costa ecco altri due acquisti per i bianconeri, le incursioni, però, non sembrano finite soprattutto in difesa

La Juventus ha finalmente la sua nuova punta. Ufficializzato l’arrivo in prestito di Randal Kolo Muani dal PSG. I rallentamenti dovuti alla situazione di mercato dei parigini sono stati risolti e quindi la punta francese arriva alla corte di Thiago Motta. Sarà disponibile per il big match di domani con il Napoli diventando l’alternativa a Vlahovic. Cristiano Giuntoli ha praticamente chiuso anche un altro colpo. Si tratta di Renato Veiga, classe 2003, dal Chelsea. Il giocatore, previsto per oggi a Torino, arriverà in prestito secco oneroso per circa 5 milioni. Il portoghese andrà ad arricchire il pacchetto arretrato juventino, reparto che necessitava di più di qualche intervento. Infatti sembra non esser finita qui. La Vecchia Signora punta anche un altro difensore. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Todibo, già trattato la scorsa estate ma poi andato al West Ham. La pista che porta al francese potrebbe quindi riaprirsi. Novità attese per le prossime ore.

Glauco Dusso