Champions League, 90’ al termine: chi vola agli Ottavi…

Tempo di lettura 2 minuti

Manca una sola gara della prima fase con il campionato e il destino di molte squadre è ancora in bilico

Sebbene alcune formazioni abbiano già conquistato in maniera diretta il passaggio alla fase successiva, come Liverpool e Barcellona, altre sono costrette a giocarsi tutto nell’ultimo match e tra queste troviamo positivamente tre italiane, Inter, Milan ed Atalanta, che vantano importanti chance di poter ambire al passaggio diretto, senza passare dunque attraverso i play off che coinvolgono le squadre dal 9° al 24° posto.

Il principale candidato per le scommesse sulla Champions League è il Liverpool con una valutazione di 5,00, seguito a breve distanza dall’Arsenal a 6,50 e poi ancora il Real Madrid (6,75), il Barcellona (7,00), il Bayern Monaco (9,00) e il Manchester City (10,00) e la valutazione sulla squadra di Pep Guardiola ‘stona’ un po’ considerando che la sconfitta di Parigi tiene addirittura fuori (per il momento) lo squadrone inglese.

Le italiane sono un passo indietro, l’Atalanta infatti è a 26,00, mentre il Milan e la Juventus addirittura a 41,00; tiene botta invece l’Inter che con una valutazione a 12,00 è la compagine della nostra serie A che vanta le credenziali maggiori. Tutte e quattro comunque hanno compiuto finora un percorso importante e pure i bianconeri di Thiago Motta, sempre più ‘mister X’, pur dovendo confidare in un incastro di risultati, possono far parte delle 8 big che attenderanno poi i rispettivi avversari degli Ottavi dai play off.

Vista l’importanza dell’ultima giornata, la Uefa ha giustamente deciso che tutte le 18 gare in programma si disputassero in simultanea e sarà la prima volta che l’attuale Champions League giocherà un così corposo numero di gare nella medesima giornata, mercoledì 29 gennaio 2025 con inizio alle ore 21,00. Un evento storico se vogliamo, dettato dalla necessità di evitare il più possibile ‘giochetti’.

Quattro sfide, per le italiane, tutte da vivere e da seguire con la massima attenzione. L’Inter giocherà a San Siro contro i francesi del Monaco, il Milan sarà di scena in casa della Dinamo Zagabria, la Juventus ospiterà il Benfica, mentre l’Atalanta dovrà vedersela nella tana del Barcellona, per quella che è sicuramente la gara più attesa dell’ultimo, eccitante turno!

Fonte foto: Goal.com