Inter, le spine della rosa: Zielinski out quasi 2 mesi, Lautaro e de Vrij affaticati

La vittoria con il Monza porta con sé strascichi negativi, stop per il polacco mentre altri componenti della squadra hanno bisogno di rifiatare. Domani la Champions League, domenica c’è l’Atalanta

Neanche il tempo di godersi la rimonta di sabato sera che l’Inter deve già fare i conti con l’infermeria. La partita con il Monza è stata più dispendiosa del previsto e il bollettino medico arriva impietoso sulla testa di Simone Inzaghi. Il match di Zielinski è durato una manciata di minuti. Il polacco è piombato al suolo per un problema, sembrato subito importante, al polpaccio. Gli esami hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Un infortunio che costringerà il centrocampista a uno stop di almeno 45 giorni. Nella giornata di oggi, invece, sono arrivate non buone sensazioni da Lautaro Martinez e de Vrij. Per entrambi affaticamenti muscolari che quindi sembrano metterli fuori gioco per la gara di domani con il Feyenoord. Fortunatamente i nerazzurri hanno ben indirizzato la qualificazione però all’orizzonte c’è la gara scudetto contro l’Atalanta di domenica sera. Lo stesso Calhanoglu, che Inzaghi ha dovuto lasciare in campo per rimontare lo svantaggio contro il Monza, non è al meglio. Il tecnico deciderà all’ultimo se rischiarlo domani in Champions League. Un momento delicato per l’Inter che dovrà gestire le forze in vista di questo finale di stagione che la vede impegnata su tutti i fronti disponibili.

Glauco Dusso