Lo Spezia infiamma la lotta promozione: battuto il Pisa dove debutta Buffon jr.

Nel match di ieri al Picco suggestivo esordio per il figlio dell’ex portiere, i nerazzurri escono però sconfitti dallo scontro diretto. Riaccesa la corsa al secondo posto che vale la serie A diretta

La serie B si conferma torneo ricco di significati, sia di classifica che di colore. Ieri big match tra Spezia e Pisa, terza contro seconda. Ad avere la meglio per 3-2 sono i padroni di casa liguri che accorciano sui toscani portandosi a -3 in classifica. A 9 giornate dalla fine della regular season, dunque, lotta promozione infiammata, visto che ormai il Sassuolo sembra ben indirizzato per conservare la prima piazza. Sempre in piedi il discorso per evitare i playoff. Tra la terza (Spezia) e la quarta (Cremonese) ci sono attualmente 9 punti, dovessero superare i 14 salirebbero in A direttamente le prime tre. Nella gara tra Spezia e Pisa, però, c’è stato un altro episodio a arricchire di significato la contesa. Al minuto 84 debutto assoluto nelle fila del Pisa di Louis Thomas Buffon, classe 2007 figlio del grande Gianluigi e di Alena Seredova. Proprio per la nazionalità della madre la Repubblica Ceca under 18 lo ha convocato per un raduno. Più avanti deciderà lui per quale nazionale eventualmente giocare avendo il doppio passaporto. Pochi i minuti per incidere nel match ma segnale importante di Filippo Inzaghi, grande amico di Gigi, che tiene in ottima considerazione il ragazzo. Chissà che in futuro ci sia più spazio per lui, in primavera 2 sta facendo benissimo, ora manca il salto di qualità tra i “grandi”.

Glauco Dusso