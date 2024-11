Il Real Madrid perde ancora pezzi: infortunio per Vinicius Jr.

Tempo di lettura 1 minuto

Vittoria agrodolce quella di ieri con il Leganes, oltre ai tre punti i blancos si portano via dal campo l’ennesimo KO questa volta per il fuoriclasse brasiliano

Non è certo un periodo fortunato per Carlo Ancelotti. Nonostante il successo di ieri contro il Leganes l’allenatore italiano non può sorridere visto che al termine della gara è arrivato un altro infortunio a minare l’umore di tutto l’ambiente madridista. Questa volta è toccato a Vinicius Jr. che proprio negli ultimi istanti della gara giocata in trasferta si è procurato un problema muscolare. I primi esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Quasi un mese di stop per lui, almeno questo è quello che trapela. Il brasiliano si va ad aggiungere al connazionale Rodrygo, a Lucas Vazquez oltre che i lungodegenti Carvajal e Militao. Una brutta notizia per i blancos che in questo periodo avranno un calendario fitto di impegni tra Liga e Champions League. Il 10 dicembre, tra l’altro, i campioni d’Europa faranno visita all’Atalanta in una rivincita della supercoppa europea della scorsa estate. Intanto in classifica il divario con il Barcellona è sceso a 4 punti e il Real ha anche una gara in meno.

Glauco Dusso