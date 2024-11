Kvaratskhelia, il Manchester United lo corteggia: Napoli in guardia

Tempo di lettura 1 minuto

Il talentuoso esterno georgiano è al centro di numerose voci di mercato. Con un contratto in discussione, il suo futuro sembra incerto, attirando l’attenzione di club come quello inglese



Khvicha Kvaratskhelia, il giovane talento georgiano, è diventato uno dei nomi più discussi nel panorama calcistico europeo. Attualmente in forza al Napoli, l’esterno è al centro di un acceso dibattito riguardo al suo futuro. Con il contratto in scadenza, le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo, alimentando le voci di un possibile trasferimento. Club di prestigio come Liverpool e soprattutto Manchester United sono stati accostati al giocatore, pronti a cogliere l’opportunità di assicurarsi le sue prestazioni. A proposito di United, i Red Devils sarebbero già in contatto con l’entourage di Kvaratskhelia per discutere di un possibile trasferimento: si parla di un’offerta da otto milioni l’anno netti per cinque stagioni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calcio napoli 24