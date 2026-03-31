De Zerbi ha accettato il Tottenham, Bosnia-Italia senza goal line technology, il Ghana esonera il CT a 2 mesi dal Mondiale

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Il tecnico italiano è il successore di Igor Tudor, la partita di questa sera non vedrà il supporto tecnologico, mentre Addo non è più il Commissario Tecnico delle Stelle Nere

Il successore di Igor Tudor al Tottenham sarà Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano ha accettato l’offerta degli Spurs. De Zerbi riparte, dunque, subito dopo l’esperienza al Marsiglia interrotta a febbraio. Per l’italiano si tratterà della sua seconda esperienza in Premier League, dopo gli anni al Brighton. Con la società del sud dell’Inghilterra ha ottenuto al primo anno la qualificazione storica in Europa League, mentre nel secondo è arrivato undicesimo in campionato, venendo eliminato dalla Roma agli ottavi di Europa League.

Bosnia-Italia, finale playoff del Mondiale, si giocherà senza la goal line technology. Il supporto tecnologico, sistema automatico utilizzato per determinare con certezza se il pallone ha superato interamente la linea di porta, non sarà a disposizione delle due nazionali e della terna arbitrale capitanata dal francese Turpin. La goal line, infatti, non è obbligatoria e dipende dalla scelta della federazione organizzatrice. Lo stadio di Zenica, teatro della partita, non è attrezzato per questa tipologia di supporto. A Zenica, dunque, mancherà il famoso ausilio che ha eliminato i cosiddetti “gol fantasma”.

Terremoto nella Nazionale del Ghana: la federazione ha deciso di esonerare il CT Otto Addo. L’ormai ex CT del Ghana ha allenato la Nazionale del suo Paese nel 2022 per poi tornare alla guida di questa selezione a distanza di due anni nel 2024. Il Ghana al Mondiale è stato inserito nel girone L insieme a Inghilterra, Croazia e Panama. Addo paga le sconfitte in amichevoli, quattro di fila, le ultime contro Austria (KO 5-1) e Germania (KO 2-1).

Otto Addo

Sandro Caramazza

Fonte foto: BBC, Goal.com, Rai News