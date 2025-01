Il Milan punta Rashford: trattative in corso. Ipotesi prestito

Tempo di lettura 1 minuto

Il club rossonero è in contatto con il Manchester United per portare l’attaccante a Milano. Potrebbe esserci l’opzione di acquisto

Il Milan ha manifestato un forte interesse per Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, con l’obiettivo di portarlo in Italia già nella finestra di trasferimento di gennaio. Il club rossonero sta valutando un prestito con opzione di acquisto per il giocatore inglese. Questa mossa potrebbe rappresentare un’importante aggiunta alla rosa milanista, che cerca di rafforzarsi per competere ai massimi livelli in Serie A e nelle competizioni europee. I rappresentanti di Rashford hanno già avviato colloqui esplorativi con il Milan per discutere i dettagli del possibile trasferimento. Le trattative sono ancora in una fase iniziale, ma l’interesse del club italiano è concreto, tant’è che il procuratore del giocatore inglese è atteso in Italia per parlare con Zlatan Ibrahimovic.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calcio Napoli 24