Monza: si valutano Ballo-Touré e Origi

Tempo di lettura 1 minuto

I brianzoli, in netta difficoltà in campionato, cercano nel mercato di riparazione quei calciatori che possano consentire una lotta più proficua per acciuffare la permanenza nella massima serie

L’AD Galliani si affaccia alla finestra del mercato rossonero, ma non solo per guardare, anzi, ci sono in ballo due esuberi del Milan: Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. I due calciatori sono esuberi che gravano pesantemente sulle casse dei meneghini e la loro uscita, anche qualora fosse in prestito, darebbe ossigeno ad acquirente e cedente. La situazione è ancora in fase discorsiva, ma il Condor Galliani ha messo gli occhi anche su Noah Okafor e chissà che l’affare non porti addirittura ad un triplice trasferimento! Intanto in casa rossonera sono ore calde per l’attesa risposta di Marcus Rashford (Leggi qui) che però, secondo indiscrezioni, sarebbe tentato da altri lidi.

Fonte foto: milanworld.net

Luigi A. Cerbara