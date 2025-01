Noah Okafor pronto a fare le valige

Tempo di lettura 1 minuto

Trovato l’accordo tra i club, Milan e Lipsia, al quale si aggiunge il benestare del calciatore. Prestito con diritto di riscatto a 25 milioni

In corso la prenotazione per il volo in Germania dell’attaccante svizzero che torna a vestire una maglia, quella del Lipsia, in orbita Red Bull. La partenza di Noah libera così un posto nell’affollato, ma non efficacissimo, attacco rossonero e chissà che non possa esserci un volo inverso che porti Benjamin Sesko, centravanti proprio del Lipsia, dalla Germania in Italia. L’accordo sul diritto di riscatto è fissato a 25 milioni che, qualora esercitato, significherebbero per il Milan una bella plusvalenza, avendo acquisito le prestazioni di Okafor dal Salisburgo per poco più di 15 milioni. I rossoneri sono quindi a caccia di un centravanti, possibilmente prolifico, il nome più gettonato è quello di Marcus Rashford (Leggi qui), ma il ragazzo di Manchester ha un ingaggio di 13 milioni a stagione, cifra non “sopportabile” per le casse del club meneghino.

Luigi A. Cerbara