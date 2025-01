Monza: una favola che potrebbe essere ai titoli di coda

Tempo di lettura 2 minuti

Il club brianzolo occupa l’ultimo posto in A e per salvarsi dovrà compiere un’impresa. Dopo il cambio mister si aspettano colpi di un certo calibro dal mercato

Il Monza ha chiuso il girone di andata in ultima posizione solitaria con soli 10 punti raccolti e un distacco dalla salvezza, quart’ultimo posto, di 7 punti. Servirà una impresa per restare nella massima serie. Nel 2022 è stata conquistata la prima storica promozione in serie A dopo aver partecipato a diversi campionati cadetti. Una promozione che porta la firma indelebile del patron Silvio Berlusconi. Nel 2018 inizia l’era Berlusconi e il club sale dalla C alla A in 4 campionati, 2 di C e 2 di B. Adriano Galliani, nato a Monza e tifoso da sempre di questo club, fin da subito ricopre il ruolo di amministratore delegato mettendoci tanto entusiasmo. Il tecnico Cristian Brocchi aveva portato in B il Monza, mentre l’allenatore Giovanni Stroppa è stato l’artefice della promozione in A. In massima serie ha brillato mister Raffaele Palladino fino alla scorsa stagione raggiungendo un undicesimo e un dodicesimo posto. Diverse le soddisfazioni: doppia vittoria con la Juve in un campionato, vittoria con quattro gol rifilati al Milan e succsso a San Siro contro l’Inter. Senza dubbio la scomparsa di Silvio Berlusconi ha inciso in maniera significativa sul ridimensionamento di questo club, in quanto la famiglia Berlusconi non sembra disposta ad investire nel calcio. In passato è spuntato qualche nome e cogmone di possibili acquirenti ma poi è tutto al momento sfumato. La squadra durante il mercato estivo ha perso di valore tecnico e non si è rinforzata a dovere. Inoltre l’allenatore Alessandro Nesta non è stato all’altezza della situazione. Ora al nuovo tecnico Salvatore Bocchetti, alla sua prima esperienza su una panchina, era stato due anni fa il vice di Zaffaroni nell’Hellas Verona in A strappando una salvezza quasi impossibile, è affidato il compito di mantenere la categoria, una situazione assai complessa, ma ci sarà sicuramente il supporto di Adriano Galliani che cercherà di sferrare dei colpi di mercato decisivi, a basso costo, ma comunque di livello. Circola il nome di Lorenzo Insigne. L’ex campione d’Europa azzurro riaccenderebbe entusiasmo in una piazza stordita da un girone di andata pessimo. Nel girone di ritorno si volterà pagina e Galliani cercherà di far continuare questa favola.

Fonte foto: ACMonza.com

Stefano Rizzo