Il Genoa corre ai ripari, preso Gaston Pereiro

La squadra di Gilardino, tra le più penalizzate dal mercato e dagli infortuni, si muove sugli svincolati prendendo l’uruguaiano. Ancora aperta la pista Balotelli

Il Genoa approfitta della sosta per mettere a segno un primo colpo sul mercato dei giocatori senza contratto. Ecco l’arrivo di Gaston Pereiro, svincolato dal Cagliari quest’estate e pronto per mettersi agli ordini di Alberto Gilardino. L’uruguagio, che nel frattempo si è allenato nel suo Paese, è giocatore offensivo che può agire da esterno ma anche a sostegno della punta. Il suo sinistro può far comodo al Grifone anche se è la continuità il suo punto debole. Un rinforzo che serviva visti gli infortuni soprattutto di Messias e di altri pezzi importanti dello scacchiere rossoblu. Sembrano, però, non essere finiti gli interventi del Genoa sul mercato. Si parla ancora della possibilità di un approdo di Mario Balotelli in Liguria. Vedremo se nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Glauco Dusso