Milan, stop in nazionale per Chukwueze

Tempo di lettura meno di un minuto

L’esterno nigeriano ha accusato un problema al bicipite femorale nella gara contro la Libia

Problemi in casa Milan per quanto riguarda Samuel Chukwueze. L’esterno ex Villarreal ha accusato un infortunio al bicipite femorale durante la gara di qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Libia ed è tornato a Milano. Chukwueze sosterrà nelle prossime ore gli esami strumentali di rito per chiarire le sue condizioni e quanto dovrà stare fermo.

Dal suo arrivo in rossonero nell’estate 2023, Chukwueze non è riuscito a convincere tra prestazioni deludenti e infortuni. La speranza, sua e del Milan, è che possa far rivedere quanto mostrato con il Villarreal.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina