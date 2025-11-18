Il derby della madonnina: Inter e Milan si sfidano anche per la vetta della classifica

Tempo di lettura 3 minuti

I nerazzurri e i rossoneri arrivano alla stracittadina milanese in modo diverso ma con soli due punti di distacco (24 e 22)

Domenica alle 20.45 andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan. In questo articolo andremo ad analizzare il momento delle due squadre e l’apporto dei rispettivi allenatori.

Partiamo dalla squadra che, al momento, si trova al primo posto in classifica insieme alla Roma: l’Inter. I nerazzurri, dalla sconfitta di Napoli che ci può stare, visto che giocare in casa della detentrice dello Scudetto non è semplicissimo, hanno vinto abilmente le ultime 4 gare in tutte le competizioni. Più in generale l’Inter sta disputando un eccellente inizio di stagione in cui c’è, senza ombra di dubbio, il marchio di Cristian Chivu. L’allenatore ex Parma si è inserito alla grande nella Pinetina instaurando un ottimo rapporto con i calciatori per poi, senza forzare, trasmettere i suoi principi alla squadra. Se per il Chivu allenatore sarà il primo derby, da giocatore dell’Inter il romeno ha affrontato 9 volte il Milan con un bilancio in perfetto equilibrio: 4 vittorie e 4 sconfitte oltre al pareggio per 1-1 del 2013, suo ultimo derby. In più, oltre ad essere il suo primo derby, Chivu avrà il compito di far tornare i nerazzurri alla vittoria dopo che, nella passata stagione, non hanno vinto nessuno dei 5 incontri (3 sconfitte e 2 pareggi).

Il Milan arriva a questa partita con un clima “strano”. I rossoneri, considerando il terzo posto in classifica frutto dei 22 punti conquistati, sta disputando un ottimo inizio di campionato ma delle prestazioni, in particolare contro squadre meno blasonate, hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. L’ultimo pareggio con il Parma, dopo il doppio vantaggio, rispecchia perfettamente quanto detto. D’altro canto però, come detto anche da Mauro Suma in una nostra intervista (clicca qui per leggerla), i ragazzi di Allegri sono imbattuti nelle ultime 10 partite in cui hanno anche affrontato squadre di alta classifica. Quindi è difficile dare un giudizio uniforme su questo Milan che però ha sicuramente cambiato rotta rispetto alla passata stagione. L’arrivo dell’ex Juve in panchina ha dato stabilità, e forse anche serietà, ai rossoneri che, al momento, sembrano avere le carte in regola per lottare fino alla fine per un posto tra le prime 4. Allegri, al contrario di Chivu, ha già vissuto il derby da allenatore del Diavolo (nella sua prima esperienza dal 2010 al 2014) ma ha avuto risultati altalenanti. L’allenatore toscano ha vinto i primi tre (tra cui anche la Supercoppa Italiana del 2011) per poi non riuscirci più nei successivi 5 (4 sconfitte e 1 pareggio).

Massimiliano Allegri

Molto difficile fare un pronostico ma prevedo un’Inter più padrona del gioco rispetto al Milan che cercherà di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti nei contropiedi. Appuntamento dunque a domenica alle 20.45 per assistere al derby di Milano!

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina