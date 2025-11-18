Diao infortunato in nazionale, salta il Torino, si ferma anche Holm, Bove pensa al ritorno in campo

Tempo di lettura 2 minuti

L’esterno senegalese si era fermato in allenamento con la sua nazionale per una lesione muscolare, stesso responso anche se meno grave per il terzino rossoblù, l’ex centrocampista della Roma parla del suo futuro

Non arrivano buone notizie per il Como dalla pausa per le nazionali. Assane Diao infatti, durante una sessione di allenamento nei giorni scorsi, ha accusato un fastidio muscolare ed è stato costretto a lasciare il ritiro del Senegal. Tornato in Italia, gli esami strumentali di rito hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. L’esterno in forza al club lombardo starà ai box per almeno un paio di settimane e salterà sicuramente la prossima sfida di campionato contro il Torino. Fabregas conta di recuperarlo per le partite successive di Serie A.

Destino simile anche per Emil Holm. Il terzino del Bologna ha accusato un infortunio muscolare durante gli impegni con la Svezia fermandosi per un affaticamento al retto femorale. Previsti non oltre dieci giorni di stop per il giocatore dei felsinei, che dunque salterà la prossima partita di campionato contro l’Udinese. Piena emergenza per Vincenzo Italiano, che per il match contro i friulani oltre ad Holm dovrà fare a meno anche di Skorupski, Freuler, Cambiaghi e Rowe.

Giornata importante quella di ieri in Senato a causa della presentazione della cosiddetta “Legge Bove” sul primo soccorso. Proprio Edoardo Bove, presente anche lui a Palazzo Madama, è ritornato a parlare della sua vicenda a quasi un anno di distanza dal malore accusato durante Fiorentina-Inter dello scorso dicembre. Il centrocampista romano ha affermato che ciò che gli è successo è stato motivo di grande crescita e che presto, anche se ancora non sa dove e quando, vorrebbe tornare a giocare perché la condizione fisica sta migliorando progressivamente: “Ora mi vedete in giacca e cravatta ma voglio tornare in pantaloncini”. Una promessa, oltre che una speranza.

