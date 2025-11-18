Il Barcellona ritorna al Camp Nou, Dumfries in forte dubbio per Inter-Milan, buone notizie per Bremer

Tempo di lettura 2 minuti

I blaugrana giocheranno la prossima partita di Liga nel nuovo stadio ristrutturato. L’olandese rischia di saltare il derby, mentre il recupero del brasiliano della Juventus procede bene

A 909 giorni dall’ultima volta, Barcellona-Malaga del 28 maggio 2023, il Barcellona si prepara a ritornare nella sua casa: il Camp Nou. Sabato 22 novembre sarà una giornata storica per il club catalano, che dopo oltre due anni potrà nuovamente giocare nel suo impianto. Il nuovo Camp Nou, completamente ristrutturato e con 100 mila posti a sedere, ospiterà il match tra Barcellona e Athletic Bilbao, valido per la tredicesima giornata della Liga spagnola. Come si legge dal comunicato, l’unica parte di stadio che resterà ancora chiusa è la Curva Nord, ancora alle prese con i lavori.

Si avvicina il derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre allo Stadio San Siro. Denzel Dumfries è a fortissimo rischio a causa di un fastidio alla caviglia. Ecco perché, Cristian Chivu sta già correndo ai ripari. Al posto del laterale olandese potrebbe giocare Carlos Augusto, che per l’occasione verrà dirottato sulla fascia destra. Le condizioni di Dumfries verranno monitorate, ma se dovesse ancora accusare dolore non verrà rischiato. Mercoledì prossimo, l’Inter poi giocherà a Madrid contro l’Atletico, per la quinta giornata della fase campionato della Champions League.

Denzel Dumfries

In netto miglioramento, invece, le condizioni di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano della Juventus si è operato al menisco quasi un mese fa e nei giorni scorsi si è recato a Lione per un controllo. Per lui sono arrivate buone notizie, in quanto il recupero procede bene e presto potrebbe ritornare anche in campo. Bremer ha messo nel mirino la partita di campionato contro il Napoli del prossimo 7 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti non vedo l’ora di puntare sul centrale brasiliano.

Gleison Bremer

Sandro Caramazza