Giro di panchine in Italia: Sottil alla Salernitana, Mignani al Cesena, quasi fatta Vanoli al Torino

Tanti cambi allenatore in quest’estate sia in Serie A che in cadetteria

Prosegue il walzer delle panchine in Italia, sia nella massima serie che in quella inferiore. In A Vanoli è ormai promesso sposo del Torino, rescinderà con il Venezia per poi firmare un contratto di due anni con i granata. In Serie B cambiano invece due panchine; la Salernitana riparte da Sottil, ex allenatore dell’Udinese, mentre il Cesena si affida a Mignani, ex tecnico di Bari e Palermo per i prossimi due anni. Questi cambiamenti daranno sicuramente nuovi stimoli agli allenatori e alle loro squadre che puntano a una stagione da protagoniste.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Alessandro Fornetti