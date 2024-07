Shock Salernitana, salta la cessione del club e Sottil si dimette

Tempo di lettura 1 minuto

Sorpresa amara per i campani che vedono ridimensionato il progetto e la “fuga” del neo mister che dopo solo dieci giorni alza bandiera bianca

Meno di due settimane fa vi avevamo raccontato, nel giro di panchine tra A e B, dell’approdo di Andrea Sottil al timone della nuova Salernitana. Oggi la notizia ha dell’incredibile, ovvero che il tecnico presenterà, probabilmente nella giornata odierna, le sue dimissioni al club campano. Il motivo è il ridimensionamento del progetto a causa della trattativa saltata per la cessione della società. La Brera Holdings, il gruppo che avrebbe dovuto acquisire la Salernitana, non ha dato sufficienti garanzie secondo Iervolino e quindi i negoziati si sono stoppati. La conseguenza è un progetto più sostenibile con meno investimenti e cessioni importanti. Questo ha provocato in Sottil la spinta alle dimissioni che verranno presentate al d.s. Petrachi, che invece rimarrà, il quale è già al lavoro per trovare il sostituto. La stagione non inizia del migliore dei modi per i tifosi salernitani, nei prossimi giorni ci saranno sicuramente aggiornamenti.

Glauco Dusso