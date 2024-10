Tre punti e miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter: Lautaro, un gol che vale doppio

Tempo di lettura 1 minuto

La rete di ieri sera all’Olimpico permette all’argentino di eguagliare Nyers nella speciale classifica che conta le segnature in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra

Serata importante quella di domenica per l’Inter e Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra espugna l’Olimpico battendo 1-0 la Roma, rete del capitano argentino. Quest’ultimo, con l’ennesimo gol pesante, raggiunge quota 133 in maglia nerazzurra per quanto riguarda tutte le competizioni. Questo traguardo permette a Lautaro di agganciare Istvan Nyers e diventare il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. Un cammino incredibile quello fatto dall’argentino dal suo approdo a Milano nel 2018. Settimo posto, invece, per quanto riguarda tutti i cannonieri nerazzurri. Obiettivo puntato su Benito Lorenzi che dista 10 gol dal capitano interista. Lo stesso giocatore ha rivelato ai microfoni nel postpartita riguardo l’orgoglio per questo record ricordando il suo primo gol con la maglia dell’Inter a San Siro contro il Cagliari nel settembre 2018. Di strada ne ha fatta tanta ed è pronto a scrivere nuove pagine di storia della squadra nerazzurra.

Glauco Dusso