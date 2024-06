Diario Euro 2024: Gjasula regala gioie sia alla Croazia che all’Albania; Germania agli ottavi; pari tra Scozia e Svizzera; stasera c’è Spagna-Italia

Tempo di lettura 3 minuti

Oggi fari puntati sugli Azzurri in scena a Gelsenkirchen contro la temibile nazionale iberica. Tutti noi speriamo che la banda guidata da Spalletti continui a farci sognare!

Parita scoppiettante nel gruppo B tra la Croazia e l’Albania in quel di Ambrugo. Un 2-2 finale pregno di emozioni. Nella prima frazione di giuoco gli albanesi stappano l’incontro infilando la porta croata con Laci, per poi sprecare malamente il possibile raddoppio. I croati ad un quarto d’ora dal triplice fischio escono dal torpore e realizzano un uno-due micidiale che ribalta la sfida, rete per Kramaric e autogol dell’appena entrato Gjasula. Proprio quest’ultimo però si riscatta al 95esimo siglando il pari defintiivo. La Croazia era ad un passo dai tre punti, ma nel finale è stata gelata. La sua reazione però sotto di uno a zero è stata troppo tardiva. Le maglie degli albanesi erano dense di sudore in quanto non hanno risparmiato le loro energie fino alla scadere e il gol del pari è il giusto premio.

Per il girone A nel pomeriggio a Stoccarda la Nazionale tedesca del ct Nagelsmann, un po’ meno appariscente rispetto al debutto ma comunque efficace, liquida per due a zero l’Ungheria, una rete per tempo ad opera di Musiala e Gundogan, e vola agli ottavi di finale. La selezione teutonica dopo queste due prestazioni entra di diritto nel novero delle favorite, i magiari allenati dal ct Marco Rossi non sfigurano, soprattutto nel primo tempo dove rispondono colpo su colpo alla padrona di casa.

A Colonia in serata Scozia e Svizzera, gara valida per il raggruppamento A, hanno dato vita ad una gara combattuta nella quale entrambe le compagini hanno provato a cogliere il successo fino alla fine. Le reti sono state griffate da Mc Tominay per la Scozia e da Shaqiri per la nazionale elvetica. Due squadre rocciose in cui non straborda però la qualità e pareggio che sta un po’ stretto agli svizzeri.

Oggi è la volta della nostra nazionale impegnata alle ore 21 contro la Spagna. Un incontro, inserito nel gruppo B, tra due squadre che hanno ben impressionato. Vedremo chi macinerà più possesso palla e chi sarà più cinico nel concretizzare le occasioni. Per gli uomini di Spalletti una vittoria aumenterebbe a dismisura la consapevolezza della propria forza. Si parte però alle ore 15 con Slovenia-Serbia. I serbi sono chiamati a riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta di misura con l’Inghilterra, ma la Slovenia è ben organizzata e ha già mostrato di che pasta sia fatta contro la Danimarca ottenendo un punto che potrebbe essere prezioso. Alle 18 proprio i danesi sfideranno la favorita del gruppo C. Eriksen e compagni dovranno sfornare una prova maiuscola se vorranno frenare la potenza inglese.

Naturalmente Forza Azzurri!!

Fonti foto: Gazzetta.it; SportPress.24;

Stefano Rizzo