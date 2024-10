Fiorentina gioia e dolori: vince a Lecce ma l’attacco è spuntato

Tempo di lettura 1 minuto

Nonostante il tennistico 6-0 inflitto ai padroni di casa al Via del Mare i viola non possono sorridere viste le notizie riguardo il reparto avanzato

Benissimo in campo, preoccupazione fuori. La Fiorentina il giorno dopo la partita di Lecce non può che essere soddisfatta per la prestazione. Sei gol messi a segno in trasferta possono dare una grande iniezione di fiducia a tutto l’ambiente. Quello che fa meno sorridere la squadra viola sono le notizie che arrivano dall’infermeria soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Le due punte principali hanno lasciato anzitempo il terreno di gioco. Se per Moise Kean filtra ottimismo per un recupero veloce dalla distorsione alla caviglia, sembrano meno buone le notizie che riguardano Gudmundsson. Per l’islandese un risentimento ai flessori della coscia destra e il timore che possa fermarsi sino alla prossima sosta. Tutti i dubbi verranno tolti dagli esami strumentali in programma nelle prossime ore, un duro colpo per i toscani che hanno infilato due vittorie consecutive e non vogliono fermarsi. Domenica al Franchi arriva la Roma di Juric.

Glauco Dusso