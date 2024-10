I grandi ritorni di Neymar Jr. e Gavi: convocati dopo un anno dall’infortunio

Tempo di lettura 1 minuto

Piacevoli sorprese in giro per il mondo del pallone, i due giocatori rientrano a far parte di partite ufficiali dopo un lungo calvario

Un anno che è sembrato una vita. Questa deve essere la sensazione di Neymar Jr. Un lungo periodo di sacrifici che adesso sono stati ripagati con la prima convocazione da quell’ottobre 2023 in cui si era rotto menisco e crociato anteriore nella partita con il Brasile contro l’Uruguay. Il brasiliano rientra quindi nella lista dell’Al-Hilal che quest’oggi andrà ad affrontare l’Al-Ain in Champions League asiatica. Un rientro di spessore per tutto il mondo del calcio che lo aspettava nonostante la sua migrazione nel campionato arabo.

Non solo Neymar dunque. Ieri sera in Barcellona-Siviglia è rientrato dopo quasi un anno anche Gavi, vittima dello stesso infortunio del brasiliano al ginocchio destro. Era novembre 2023 e la giovane promessa spagnola si fece male nel match della Spagna contro la Georgia. Ieri sera, nella partita vinta 5-1 dai blaugrana, quasi dieci minuti in campo per lui. Un rientro importante per Flick che può ora arricchire il suo parco giocatori con uno dei prospetti migliori d’Europa, pronto a riprendersi la scena del calcio mondiale.

Glauco Dusso