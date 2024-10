La rabbia saudita: Roberto Mancini ai titoli di coda

Tempo di lettura 1 minuto

Sembra ormai finita l’avventura del tecnico italiano sulla panchina della nazionale araba, gli ultimi risultati hanno deluso la federazione che nelle prossime ore potrebbe ufficializzare l’esonero

Molto rumore per nulla. E’ durato poco più di un anno il regno di Roberto Mancini come c.t. dell’Arabia Saudita. Dopo le dimissioni dalla nazionale azzurra si fece un gran parlare della decisione del tecnico spinto dai petroldollari a cambiare completamente ambiente nell’agosto del 2023. Ebbene a ottobre 2024 sembra arrivata la parola fine nel rapporto tra Mancini e la federazione araba. Dopo una brutta coppa d’Asia ecco i deludenti risultati nelle prime quattro gare di qualificazione al prossimo mondiale: 1 vittoria 2 pareggi e 1 sconfitta. Soprattutto le ultime due che in casa lo hanno visto perdere con il Giappone 2-0 e pareggiare 0-0 con il Bahrain. La pazienza nei suoi confronti è finita e nelle prossime ore si dovrebbe ufficializzare il divorzio. Si tratta per la buonuscita dell’allenatore italiano visto il contratto sino al 2027 a 25 milioni a stagione, cifra questa che potrebbe essere quella pattuita per l’esonero. Un epilogo impensabile all’inizio dell’avventura araba del Mancio, ma si sa alcune decisione non sempre sono quelle giuste.

Glauco Dusso