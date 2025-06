Fiorentina: Pioli ad un passo

Tempo di lettura 1 minuto

Per il dopo Palladino, si pensa all’ ex calciatore ed allenatore viola, lo stesso ha un forte legame da sempre con la città del giglio. Ad oggi è ancora il tecnico dell’ Al Nassr ma sembra essere pronto al ritorno in Italia

Sembra mancare pochissimo al ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina. Dopo aver rifiutato la chiamata della Nazionale per il dopo Spalletti, l’ex tecnico viola sembra aver deciso di lasciare l’Arabia Saudita per tornare a casa, dove troverebbe un ambiente amico e soprattutto una tifoseria che lo abbraccerebbe per affrontare un campionato di Serie A di livello e giocare in Europa per i playoff di Conference League. Pronto a ricucire lo strappo di sei anni fa dove si dimise per problemi interni. Firenze è nel cuore e sulla pelle del tecnico, dopo la tragica scomparsa di Astori clicca qui , la città viola sarebbe un ritorno alle emozioni e di sicuro avrebbe l’opportunità di riscattare le dimissioni passate.

Fonte foto: acmilan.it

Silvana Perrini