Roma: Paredes ai saluti, vicina la cessione al Boca Juniors

Il centrocampista giallorosso, nonostante abbia ancora un anno di contratto, è a un passo dal ritorno in Argentina, per lui è pronto un triennale

Sembra proprio giunta ai titoli di coda la seconda avventura di Leandro Paredes con la maglia della Roma. Il centrocampista argentino infatti, dopo una stagione tra alti e bassi in cui ha comunque messo a referto tre gol e un assist in 20 presenze in Serie A, è ad un passo dal trasferimento al Boca Juniors, che già aveva fatto un tentativo per il giocatore nello scorso mercato invernale. Paredes ha ancora un anno di contratto con il club giallorosso, ma ha manifestato la volontà di tornare in Argentina e dalla sua cessione la Roma ricaverà una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Per lui è pronto un contratto triennale con la squadra che lo ha svezzato calcisticamente, facendolo esordire tra i professionisti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)