Lazio: Pedro rinnova

Il calciatore spagnolo ex Barcellona e Roma, vicinissimo alla conferma per un altro anno con la squadra guidata da mister Sarri. Diventato un eroe per i tifosi, l’attaccante sembra voler finire la sua carriera in biancoceleste

Nella nuova Lazio guidata da mister Sarri ci sarà ancora Pedro come protagonista. Ormai sembra essere nato un legame molto forte tra la società ed il calciatore. Il rinnovo del contratto per il calcio giocato per un altro anno appare imminente ed il rapporto tra lo spagnolo e la Lazio è talmente forte che sembra si prospetti anche un futuro a Formello terminata l’esperienza sul campo da gioco. Non dimentichiamo che Pedro è stato protagonista indiscusso quest’anno, ha praticamente deciso lui lo scudetto al Napoli segnando una doppietta contro l’Inter pareggiando 2 -2 al 90esimo con un rigore alla 37esima giornata del campionato di Serie A.

Fonti foto:lazionews.it

Silvana Perrini