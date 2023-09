Fiorentina, giovedì contro il Frosinone per confermare l’ottimo avvio di stagione

Tempo di lettura 3 minuti

I viola hanno perso solo con l’Inter nonostante un calendario molto fitto di impegni

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha iniziato questa stagione in modo convincente, con tutt’altro piglio rispetto allo scorso anno quando in campionato si andava a rilento a causa del doppio impegno in Conference League. Quest’anno i toscani hanno passato il turno di qualificazione contro il Rapid Vienna soffrendo più del previsto, ma in campionato stanno facendo un ottimo percorso ed hanno già portato a casa 10 punti. L’unica sconfitta è arrivata nel test più difficile che esista al momento, quello contro l’Inter a Milano, ed in più appena tre giorni dopo aver disputato un match tesissimo contro gli austriaci nel preliminare di Conference, vinto al novantesimo con un rigore di Nico Gonzalez.

Italiano al secondo anno alla guida della Fiorentina sta dimostrando ancora una volta che tipo di allenatore è: contro qualunque avversario vuole giocare la sua partita, votata all’attacco e non attendista sfruttando tutta la lunga rosa a disposizione. In questo inizio non stanno certamente brillando i centravanti, con Nzola e Beltran ancora a zero centri, ma anche con Jovic e Cabral lo scorso anno non era l’attaccante centrale il vero leader della squadra. Il tecnico sta trovando in Nico Gonzalez e Bonaventura i due capisaldi, con l’argentino che si è infortunato nel match pareggiato contro il Genk ma che è già stato decisivo in diverse occasioni, e l’italiano che migliora sempre di più e sta trascinando i suoi con gol e assist a ripetizione. Bonaventura è già a quota 3 reti e due assist in campionato e nell’ultima contro l’Udinese ha messo il suo nome a referto in entrambe le categorie chiudendo il match nel recupero.

Con dieci punti già accumulati in classifica, Italiano e i suoi possono guardare al prosieguo del campionato con ottimismo e concentrarsi anche sul girone di Conference League che quest’anno andrebbe passato con meno brividi rispetto all’anno precedente quando i viola rischiarono a causa del brutto inizio nel raggruppamento. In campionato giovedì c’è la sfida alla sorpresa Frosinone, guidata da un tecnico come Di Francesco per certi versi simile ad Italiano per quanto riguarda la proposta di gioco; i ciociari hanno perso solo contro il Napoli e stanno stupendo tutti per la qualità dei loro gioco. La sfida si preannuncia molto interessante con entrambe le formazioni che vorranno proseguire il loro ottimo momento e la Fiorentina che in particolare vorrà centrare la sua terza vittoria di fila in campionato.

Alessandro Fornetti