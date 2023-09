Juventus-Lecce, fuori Vlahovic e Gatti. D’Aversa si affida al tridente

Tempo di lettura meno di un minuto

Stasera l’anticipo della sesta giornata di Serie A, ossia il primo turno infrasettimanale della stagione. La Vecchia Signora sfida la sorprendente compagine salentina

Juventus-Lecce apre il primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, il turno numero sei. La Juventus deve riprendersi dopo il brutto KO 4-2 sul campo del Sassuolo. Avvio scoppiettante invece del Lecce, che si trova terzo a quota 11 punti. Allegri cambia rispetto a Reggio Emilia: fuori Gatti in difesa per Rugani così come Vlahovic in attacco; al suo posto Milik. A centrocampo, verso la maglia dal 1′ anche Fagioli e Cambiaso. Quanto al Lecce, D’Aversa recupera Baschirotto, out contro il Genoa per squalifica, mentre in attacco punta sull’attacco tutto forza e rapidità: Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Giornale