Ferguson e Ndicka tentano il recupero durante la sosta, Suzuki out tre mesi, De Laurentiis esclude le dimissioni di Conte

I due giocatori giallorossi stanno smaltendo i rispettivi infortuni alle caviglie, il portiere dei ducali ha rimediato una frattura scomposta al dito della mano sinistra, il patron dei partenopei smentisce le voci sul suo allenatore

Se la classifica sorride, la situazione infortuni in casa Roma non è delle migliori. Dopo Dybala, Bailey e Dovbyk, i giallorossi devono fare i conti anche con gli stop di Evan Ferguson e Evan Ndicka. Entrambi i giocatori hanno accusato un problema alla caviglia, l’irlandese nella gara col Parma, l’ivoriano nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. La situazione non è grave, tutti e due infatti stanno provando a recuperare già per disputare le partite di qualificazione con le rispettive nazionali, ma a Trigoria predicano cautela e puntano a riaverli al 100% dopo la sosta.

(Fonte immagine: AllRoma.it)

Brutte notizie in casa Parma, dopo l’infortunio occorso a Suzuki nella sfida di sabato sera contro il Milan. Il portiere giapponese infatti ha rimediato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Nei prossimi giorni molto probabilmente l’estremo difensore dei ducali verrà sottoposto ad un’operazione chirurgica e lo stop previsto è di almeno tre mesi. Suzuki dunque tornerà a disposizione di Cuesca non prima di metà febbraio.

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)

Sono giorni concitati in casa Napoli dopo la sconfitta col Bologna e le dichiarazioni di Antonio Conte che sembravano aprire una crepa nei rapporti tra l’allenatore pugliese e la società partenopea. A placare i rumors è intervenuto, come al solito senza mezze misure, direttamente Aurelio de Laurentiis. Il patron del Napoli ha subito ribadito la sua fiducia in Conte, dicendosi orgoglioso di lavorare con un uomo vero come lui, e ha definito “favole” le voci sulle sue possibili dimissioni. Si continua insieme, nonostante le difficoltà del momento.

(Fonte immagine: IlFattoQuotidiano.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)