Ilic-Simeone: doppia tegola in casa granata; Parma a caccia di un portiere; Cristiano Ronaldo espulso per la prima volta in nazionale

Tempo di lettura 3 minuti

Il serbo si è fatto male al ginocchio durante Inghilterra-Serbia, mentre l’argentino in allenamento. Dopo l’infortunio di Suzuki c’è emergenza in porta per i gialloblu. CR7 per una volta alza troppo il gomito e prende un rosso in Irlanda-Portogallo

Ivan Ilić ha dovuto lasciare il campo al 39′ di Inghilterra-Serbia per un problema al ginocchio. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma le sensazioni non sono ottimistiche e si teme un lungo stop. Il Torino ha ricevuto già una pessima notizia relativa a Giovanni Simeone infortunatosi in allenamento. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra con uno stop preventivabile di almeno 40 giorni.

In seguito all’infortunio del giapponese Zion Suzuki (ne abbiamo parlato qui) che lo terrà fuori per circa 3/4 mesi, il Parma dovrà obbligatoriamente sondare il mercato degli svincolati, anche per la grave carenza di un secondo portiere di esperienza. Senza contratto però ci sono nomi di tutto rilievo, come ad esempio Luigi Sepe , Andrea Consigli, Salvatore Sirigu, oppure Rui Patrício, ex di Roma e Atalanta che potrebbe essere la soluzione ottimale per i parmensi.

Un brutto fallo di reazione di Cristiano Ronaldo, con tanto di gomitata all’avversario, gli è valso il primo cartellino rosso con la nazionale portoghese dopo 226 gare. Al 59′ di Irlanda-Portogallo con i lusitani sotto di due reti e probabilmente frustato anche da questo fattore, CR7 commette quella che troppo spesso viene definita un’ingenuità che altro non è che un pessimo comportamento sportivo e l’arbitro non lascia correre, anche se è stata necessaria la revisione del VAR per sottolineare la gravità del gesto, mutando l’iniziale giallo comminato dal direttore di gara Nyberg, in un rosso diretto. Il fuoriclasse portoghese ha lasciato i suoi in inferiorità numerica e la gara è terminata con il risultato di 2-0 per gli irlandesi. La sconfitta mette a rischio la qualificazione diretta dei portoghesi che ora devono vincere assolutamente l’ultima gara contro l’Armenia per mantenere la prima posizione nel girone. Altra nota stonata del fallo di Ronaldo è la volontarietà e la gravità che potrebbe portare ad una squalifica di almeno due giornate e, in caso di qualificazione diretta del Portogallo, questo significherebbe che, oltre a saltare la prossima gara con l’Armenia, il lusitano salterebbe anche l’esordio al mondiale.

Fonti foto: hellasveronastyle.eu; parmacalcio1913.com; it.besoccer.com

Luigi A. Cerbara