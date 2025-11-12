Napoli, si ferma Anguissa. Rinnovo Yildiz-Juventus in salita, in Spagna spunta il caso Yamal

Tempo di lettura 2 minuti

Gli azzurri hanno ricevuto brutte notizie dal ritiro della nazionale camerunese, mentre in casa bianconera, si complica il prolungamento della stellina classe 2005; Federazione spagnola stizzita per la gestione dell’infortunio dell’asso blaugrana

In casa Napoli non è un momento positivo. Dopo le voci, poi smentite dallo stesso De Laurentiis, sulle possibili dimissioni di Antonio Conte, dal ritiro della Nazionale camerunese è arrivata una notizia non banale: Andre-Frank Zambo Anguissa si è fermato in allenamento. Nelle prossime ore il centrocampista si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l’entità del problema, ma in Camerun si parla addirittura di uno stiramento al bicipite femorale. Staff medico napoletano e camerunese in contatto.

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è improvvisamente in salita. L’accordo tra l’entourage del turco e la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli (da ieri ufficialmente AD del club), non è arrivato. C’è distanza sulle cifre. Yildiz guadagna circa 1.7 milioni di euro e vorrebbe che il suo ingaggio lievitasse un po’ di più. Il turco, classe 2005, punta a guadagnare sui 6 milioni l’anno, la stessa cifra che oggi va a Jonathan David, arrivato in estate a parametro zero. La proposta della Juventus, di un rinnovo fino al 2030 a circa 5 milioni, al momento, è stata rifiutata. La situazione, dunque, è in stand-by. Un eventuale intervento di Elkann potrebbe sbloccare la situazione. Intanto, Chelsea e Real Madrid aspettano il da farsi.

In Spagna c’è un nuovo caso Lamine Yamal. Nelle ultime ore, la federazione spagnola, attraverso un durissimo comunicato rivolto velatamente nei confronti del Barcellona, ha annunciato la scoperta di una procedura invasiva per risolvere i continui problemi di pubalgia senza aver avvisato lo staff della propria nazionale. Di conseguenza, Yamal è stato rispedito a casa e salterà i match di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia e Turchia.

